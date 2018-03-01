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﻿理文造紙賺50億勁升近八成

2018-03-01 列印
　　理文造紙（2314）公佈其截至2017年12月31日止年度全年業績。年內收入為258.4億港元，按年升40%。全年淨利潤為50.4億港元，按年升76%。每噸淨利潤達913港元。每股盈利為111.47港仙，派末期股息每股20港仙，按年升81.8%。本年度股息總額為每股 37.0港仙，派息比率按年跌1.8個百分點至33.1% 。

　　理文造紙首席執行官李文斌相信，產品售價的升幅會大過原材料木漿價格升幅。他認為同業的衞生紙產品加價14%絕不為過，但由於理文有意推廣自家品牌，加上本身亦有生產木漿，成本較穩定，故可能只加1成，略低市場水平。然而，代工生產的原色紙一定加足，甚至高過14%。
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