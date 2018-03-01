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﻿澳博料年底前完成「上葡京」

2018-03-01 列印
　　澳博（880）截至去年底止年度，博彩收益為412.9億元，按年升0.1%，期內純利19.63億元，按年跌15.6%，派末期息每股15仙。期內，經調整EBITDA（除息稅折舊及攤銷前盈利）為30.74億元，按年減少10%。位於路氹的綜合度假村項目「上葡京」，雖受到去年8月天鴿十號颱風及9月發生火警的不利影響，該公司指出在沒有其他不可預見的事件下，仍致力於今年底前完成項目建設，並隨即申請相關牌照以盡快開始營運。

　　該公司於期內，貴賓博彩收益按年減少0.3%，至198.77億元；貴賓博彩業務佔該集團總博彩收益的48.1%，去年有279張營運中的貴賓賭枱及19名貴賓廳博彩中介人，分別按年減少36張貴賓賭枱、1名中介人。
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