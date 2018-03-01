﻿IFC外望——博鰲恒大國際醫院開業

該院共設223張病牀，424個康養牀位，當中更從美國引入多部「殺癌利器」的質子重離子治療系統，被公認為是最先進腫瘤放射治療方法之一。
據美國MD安德森癌症中心數據顯示，在診斷階段，來自中國患者病理診斷錯誤率高達25%，當中五年治療期間生存率僅為30.9%，不及美國一半。故博鰲恒大國際醫院特別引入美國診療模式，整合內科、外科、放療、影像及護理等多學科專家，組成團隊進行評估，減少誤診。
恒大集團董事局副主席兼總裁夏海鈞表示，博鰲恒大國際醫院成為布萊根醫院首家海外附屬醫院，將嚴格按照布萊根的高規格技術標準打造，讓患者不出國門就享受到美國頂級醫療服務。
外匯基金資產按月大增1690億
金管局公佈，截至今年一月底，外匯基金總資產按月大增1690億元，至接近4.2萬億元，主要由外幣資產急增帶動。另外，本港貸款需求依然強勁，金管局數字顯示，一月貸款總額按月上升2.2%，以年率增長計，增幅高達26.5%。至於人民幣存款，一月則減少2.3%，至5464億元人民幣。
金管局在公佈中指，一月底外匯基金總資產達41925億元，按月增加1690億元，其中外幣資產增加1302億元，主要是因為已購入但未結算的證券增加、以港元購入外幣及來自外幣投資組合的收益；港元資產增加388億元，主要是因為財政儲備的新增存款及香港股票市值增加，但有關增幅因出售港元以換取外幣而被部份抵銷。
在本港一月份的貸款總額中，在香港使用的貸款（包括貿易融資）較上月增加2.1%，在境外使用的貸款則增加2.5%。
高瞻