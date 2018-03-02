﻿特朗普宣佈對鋼鋁材大徵關稅 美股曾挫逾500點

美國總統特朗普宣布將於下周起對廉價鋼鋁材進口貨，特別是來中國的鋼鋁材，實施新關稅。他在白宮向出席會議的鋼鋁材商表示，將對鋼徵收25%的進口關稅，以及對鋁徵收10%的關稅。將實施新關稅消息傳出後，美股跌幅擴大，杜指一度挫逾五百點。



美股周四初段續走低，杜指曾跌150點，一度失守25000點關口；標指和納指分別曾跌0.4%及0.5%。



市場靜候聯儲局新主席鮑威爾即將出席參議院金融委員會的第二場國會聽證，大市觀望氣氛濃厚。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時報24513，跌515點；納斯達克指數報7161點，跌111點。



歐洲三大股市全線挫



歐洲股市受壓，英法德3大股市收市全線下挫。新公佈企業業績表現參差，廣告巨擘WWP集團公佈遜預期的業績報告後，股價急挫逾8%，亦拖累倫敦股市向下。



英國富時100指數收報7175點，跌56點，跌幅0.78%；德國DAX指數收報12190點，跌244點，跌幅1.97%；法國CAC指數收報5262點，跌57點，跌幅1.09%。



美國勞工部公佈，上周新申領失業救濟人數按周減少一萬人，跌至近50年來最低的21萬人，遠低於分析師預期的25萬人。截至2月17日一周的持續申領失業救濟人數則按周增5.7萬人，至193萬人。



恒指ADR瀉461點



恒指ADR昨晚亦全線下挫，折合港股ADR折合恒指報30583點，跌461點。滙控（005）美國預託證劵價格曾見77.36港元，較香港收市價跌0.54港元；騰訊（700）美國預託證劵價格曾見433.06港元，較香港收市價跌13.94港元。



港股方面，恒指昨日低開367點，最多曾跌391點，低見30453點，見全日低位後走勢略為回順；午後內地公佈財新中國2月製造業採購經理指數（PMI）微升至6個月高位，刺激A股造好，而港股亦跟隨反彈，恒指收報31044點，升199點，成交額1144億元，較上日減少約208億元。



北水昨日終扭轉連續兩日走資情況，滬、深兩市的港股通合共淨流入近30億元。當中，騰訊獲北水大舉掃入，全日錄得近20億元淨買入，為去年3月以來最多。至於港交所亦錄得約1.1億元的北水淨買入。



港股午後倒升全靠「股王」騰訊帶動，主要受到來自瑞典的音樂串流平台Spotify申請在紐交所上市的消息刺激，騰訊昨日升3.4%，收報447元，單隻股份就推高恒指105點，為昨日表現第二佳的藍籌股；港交所（388）同樣造好，升2.7%，收報291.6元，貢獻恒指28點。