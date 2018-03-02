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﻿騰訊音樂估值近千億

2018-03-02 列印
  騰訊持有7.5%股權的瑞典網上音樂串流服務商Spotify周三宣佈，在紐約證交所首次公開招股（IPO），或尋求最多集資10億美元，估值達230億美元（約1794億港元）。據招股書披露，Spotify持有騰訊旗下騰訊音樂娛樂（TME）9%股權，市值9.1億歐羅，意味騰訊TME估值達101.1億歐羅（約962.7億港元）。

  外電消息指，Spotify正式向美國證監提交上市申請，將以直接上市形式掛牌，以降低上市開支。其在私人市場，股價一度高見132.5美元，市值達230億美元。

　　據招股書披露，騰訊持有Spotify 7.5%股權，為該公司第三大股東；Spotify與騰訊旗下騰訊音樂娛樂（TME）去年12月曾進行「換股」協議，Spotify持有TME的9%股權，市值9.1億歐羅，這意味騰訊TME估值達101.1億歐羅（約962.7億港元）。
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