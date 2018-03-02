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﻿光大綠色環保35項目兩年內落成

2018-03-02 列印
　　光大綠色環保（1257）財務總監盧錦勳昨表示，目前籌建中的生物質綜合利用、危廢處置、光伏發電及風電項目有35個，將在未來兩年落成營運，總投資額89.5億元（人民幣，下同）。光大綠色環保去年收益為45.8億港元，按年增53%；期內純利為9.54億港元，按年增52%，盈利創新高，擬派末期股息每股9港仙，全年派息率約20%。

　　盧錦勳昨天在業績記者會上稱，投資額的三分二將由項目貸款支持，三分一將由公司可動用資本69億元支持。另外，目前資本負債比率為39%，仍非常健康，料兩至三年內該數字不會超過60%。
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