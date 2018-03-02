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﻿ASM去年多賺92%至28億

2018-03-02 列印
　　ASM太平洋（522）截至去年12月底年度股東溢利28.15億元，大增92.4%，末期息每股1.3元，增加18%。行政總裁李偉光表示，一批24億元可換股債券將於2019年三月到期，惟估計隨著公司股價累積不少升幅，大部份債券持有人均選擇換股。

　　由於預期債券持有人大多會換股，去年已將預留的資金24億元，開始用作回購公司股份，至近期已動用4.5億元回購，餘下的19.5億元亦會計劃於今年內用作回購股份，倘若最終仍有餘款，則會用作派發特別股息。

　　他指去年公司已更改派息政策，不再着重派息比率，而是採用可持續性及漸進方式，即每年每股派息金額會不少於上一年，安排主要是回應部份希望有穩定股息的投資者。
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