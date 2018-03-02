﻿永利澳門收益362億 賭桌增加贏率提升

淨收入增加主要由於永利皇宮、永利澳門及拉斯維加斯業務分別增長15.6億美元（約122.1億港元）、2.217億美元（約17.35億）及6250萬美元（約4.89億港元）所帶動。去年娛樂場收益為49.5億美元（約387.4億港元），升51.4%。永利澳門昨收報27.45元，跌0.2%。
永利皇宮首錄全年業績
澳門度假村「永利澳門」去年淨收入24.86億美元（約194.6億港元），上升9.8%；「永利皇宮」去年則錄得淨收入21.39億美元（約167.4億港元），上升2.66倍。永利皇宮於2016年8月底開業，去年首度錄得全年業績。
永利皇宮中場賭桌投注額升2.48倍至34.9億美元（約273.2億港元），中場賭桌贏額為7.95億美元（約62.2億港元），升2.76倍，而去年的賭桌贏額百分比為22.8%，按年高於百分之1.7。
非娛樂場收入增13.3%至13.6億美元（約106.5億港元），因永利皇宮及拉斯維加斯業務分別有1.1億美元（約8.6億港元）及5290萬美元（約4.1億港元）所致。客房收入則增16.7%至7億美元（約54.8億港元）。
賭收連增19個月
另一方面，澳門博彩收入連續19個月錄得增長，澳門二月博彩收入按年升5.7%，至243億澳門元，收入遜預期。今年首兩個月博彩收入則累計505.6億元，按年增加19.7%。因澳門二月博彩收入遜預期，拖累賭濠股向下，金沙中國（1928）跌1.6%，收報43.45元；銀娛（027）則跌0.4%，收報68.25元。
對於澳門二月博彩收入表現，摩根士丹利指出，二月份表現遜預期，但今年首兩個月仍錄得近20%按年增長，高於該行估計今年增速16%預期。此外，瑞信發表研究報告指出，澳門二月博彩收入雖然略遜預期，但重申對澳門博彩業看法正面。部分內地客避開二月農曆新年訪澳，有望對三月訪客數字有幫助。