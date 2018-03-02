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﻿海港蘇州物業帶動多賺91%

2018-03-02 列印
　　海港企業（051）昨天公佈全年業績，股東應佔溢利達13.2億元，按年大增90.8%，若扣除各種香港以外的稅項後，核心盈利大增69%。不過，該集團表示，去年盈利大幅增長，主要由蘇州物業發展項目所帶動，但隨著該項目的95%樓面已售出， 預期在今年以及往後的盈利將遠為遜色。海港企業又指，將會有序售清內地資產。

        海港企業並宣佈，派發第二次中期股息每股56仙，以代替派發末期息。去年度全年股息為70仙。該集團表示，由於一些資本項目將繼續消耗現金，未來的股息亦會受到影響。該集團在業績公佈上指出，去年盈利大幅增長，主要由內地項目蘇州時代上城帶動。
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