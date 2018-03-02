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﻿時代中國：今年銷售目標550億人幣

2018-03-02 列印
　　時代中國（1233）主席兼行政總裁岑釗雄表示，今年的銷售目標為550億元人民幣，即較去年上升約30%。他又指，公司每年會用約一半回籠現金去買地。公司現時擁有約1700萬平方米土地儲備，足以實現短期內成為千億級企業的目標。公司會持續強化在大灣區的佈局，廣東省以內的城市都會考慮，現時只進入廣東省九個地級市，相信仍有發展空間。

　　他稱，公司本月會贖回之前利息較高的債券，未來會持續將短債置換成長債，相信會對公司融資成本帶來改善。至於第二大股東近期減持公司股份，他認為屬正常投資行動。

　　時代中國截至今年2月28日止兩個月累計合同銷售金額約為60.55億元人民幣，增加119%。
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