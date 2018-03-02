﻿時代中國：今年銷售目標550億人幣

他稱，公司本月會贖回之前利息較高的債券，未來會持續將短債置換成長債，相信會對公司融資成本帶來改善。至於第二大股東近期減持公司股份，他認為屬正常投資行動。
時代中國截至今年2月28日止兩個月累計合同銷售金額約為60.55億元人民幣，增加119%。
本港女僱主怒摑女印傭短片瘋傳香港及國際網上傳媒，片中一名印傭跟女僱主爭吵，女僱主情緒激動揚言：「謀殺你（印傭）！」「用刀斬死你！」更掌摑印傭。大批網民指女僱主涉虐待，連外國傳媒亦轉載該短片。警方昨晚在...
2018-03-02
留學英國的中國女博士閆思宏，自二月十六日與家人失去聯絡，英國倫敦警方最新消息指，已發現其遺體。倫敦警方在倫敦一處住宅發現一具女屍，警方相信就是失蹤的中國留英女博士生閆思宏，初步判定死因無可疑之處。 倫敦警方稱，周三（二月二十八日）凌晨三時左右，警方在倫敦梅菲爾區（Mayfair）一處住宅內發現一具女性屍體，正在比對身份，但相信就是已經失蹤超過十天的閆思宏，已通知其家屬。 據警方調查後稱，案件無可疑之處，初步排除他殺的可能性。倫敦警方日前針對閆思宏發出的尋人通報曾提及，她長期飽受背部問題之苦。 一九八二年出生的閆思宏，遼寧瀋陽人，二○一六年九月到倫敦國王學院攻讀博士，校方表示...
2018-03-02
南韓平昌冬奧除了北韓有美女啦啦隊吸睛之外，各國俊男美女選手亦令人目不暇給。美國《時代雜誌》盤點了花式滑冰場上五大俊男美女，包括日本冰上男神羽生結弦、韓國女選手崔多彬、日裔美國女滑冰選手長洲未來、俄羅斯...
2018-03-02
據星島地產網報道，二手再錄用家市價承接個案，美聯區域經理關穎賢表示，大角咀形品．星寓低層B室，面積347方呎，一房間隔，獲同區用家承接，成交價619.8萬元，呎價約17862元，屬市價。原業主於10年...
2018-03-02
美國總統特朗普宣布將於下周起對廉價鋼鋁材進口貨，特別是來中國的鋼鋁材，實施新關稅。他在白宮向出席會議的鋼鋁材商表示，將對鋼徵收25%的進口關稅，以及對鋁徵收10%的關稅。將實施新關稅消息傳出後，美股跌幅擴大，杜指一度挫逾五百點。 美股周四初段續走低，杜指曾跌150點，一度失守25000點關口；標指和納指分別曾跌0.4%及0.5%。 市場靜候聯儲局新主席鮑威爾即將出席參議院金融委員會的第二場國會聽證，大市觀望氣氛濃厚。 杜瓊斯工業平均指數今晨四時報24513，跌515點；納斯達克指數報7161點，跌111點。 歐洲三大股市全線挫 歐洲股市受壓，英法德3大股市收市全線下...
2018-03-02
雲達不來梅踏入二月表現持續勇態，上場德甲作東1:0力挫漢堡，成功逃出降班漩渦。陣中美國前鋒艾朗祖漢臣上仗後備披甲即迫使對手擺烏龍成贏波功臣，今晚聯賽有望正選掛帥，跟拍檔麥斯古斯聯手作客撕破陣容不整的慕遜加柏防線，冷敲三點六五倍客勝。 （now670、Fox Sports Play App、有線61、201台周六凌晨3:30直播） 褪色勁旅不來梅上半季一直於降班漩渦掙扎，但二月三日作客2:1力挫爭標份子史浩克04後，球員尋回爭勝心。上輪地頭迎戰漢堡，該隊憑艾朗祖漢臣八十六分鐘禁區左路勁射，逼使敵衞雲當格倫門前解圍擺烏龍，險勝1:0搶得重要的三分，近四輪錄得三勝一負，於...
2018-03-02
去旅行拖住個重篋都幾辛苦，最近有品牌推出智能篋，以激光雷射感應器、鏡頭及手帶準確辨識用家資料後，就會緊緊跟隨用家背後自動行走，認真方便！ 文：阿卓爸爸圖：何健勇 產品查詢：JC Shop/ 2154 ...
2018-03-02
37歲前港姐、人民力量前主席袁彌明（Erica），今年2月攀升為上市公司主席！佢創辦嘅彌明生活百貨（8473）上月喺創業板掛牌，股價持續飆升，截至周四（3月1日）收市價0.81元，公司市值9億，Eri...
2018-03-02
自願醫保計劃醞釀多年，當局的構思昨天出籠，經修改法例之後，可望於今年內落實。隨著本港人口老化，對醫療服務的需求日增，設立自願醫保，在政府承諾維持公營醫療服務下，可以促進醫療保險業和私營醫療業的發展，為市民提供更多元化的服務。政府在制定自願醫保計劃的過程中，須聆聽各界意見，提供足夠的誘因，增強市民參與的意欲，讓自願醫保計劃有一個良好的起步。 政府公佈自願醫保計劃詳情，提供「標準計劃」及「靈活計劃」兩類認可產品，均保證可續保至一百歲，並不設「終身可獲保障總額上限」，「標準計劃」每年最高保障限額為四十二萬港元，承保範圍會擴展至參與者自己未知的疾病、先天性疾病、非手術癌症及精神疾病...
2018-03-02
受薪董事小組接獲昆士蘭賽馬會的書面證明，表示來港前稱為Shocking Luck的「怪獸剋星」（B113）在當地出賽時均有佩戴眼罩上陣。「怪獸剋星」的練馬師蘇保羅請求准許該駒佩戴眼罩出賽，而毋須事先通過有關測試。小組已批准其請求。 馬場浮世繪
2018-03-02