﻿IFC外望——小米或以A+H上市 估值達2000億美元

一直備受關注的小米上市計劃，內地傳媒報道指，有機會於今年內以A+H方式在中港兩地上市，估值最高達2000億美元（約15654億港元），俗稱「大細摩」的摩根士丹利和摩根大通均有參與其中。



小米上市最新的發展，是上市地點由香港變成中港兩地。最重要的誘因是，在內地近年大力優化新股發行的制度後，於今年1月，中國證監會在公佈其2018年工作內容時，彷彿有所暗示期望吸引更多科網企業留在內地上市，包括近日多家內媒報道的「IPO快速通道」，指中證監有機會讓已達到「獨角獸」規模的科技企業「不用排隊」。



小米創辦人雷軍傳將目標市值定在2000億美元，且得到了投行的認可。若屬實，小米甚有可能獲得走「快速通道」的資格。惟目前仍未知悉，小米將把整體或是部份業務上市。



信銀國際創遙距開戶 開戶毋須現身分行



隨著科技新發展，現時市民終於毋須親身到銀行都可以開戶了。信銀國際昨正式推出流動銀行旗艦平台inMotion動感銀行，全港首創遙距開戶，客戶無需現身份行，亦不需住址證明及簽署文件，最快15分鐘便可開戶。



首階段該行只向港人提供遙距開戶服務，下一階段將服務對象覆蓋內地客戶，讓他們亦能跨境遙距開戶。該行相信未來三年零售銀行新客中，有半數透過inMotion動感銀行開戶。



遙距開戶流程簡單，只需一部智能手機，電郵地址、手機號碼及香港身份證，然後掃描香港身份證及自拍，並進行相關驗證，最後完成填寫簡單的銀行開戶資料，便完成開戶手續。



信銀國際個人及商務銀行業務客戶策略及電子銀行業務執行總經理李慧燕昨日表示，首階段遙距開戶只適用於港人，因涉及身份證的驗證，故下階段才計劃將服務對象擴展至境外人士，並會先針對內地客戶，現正積極研究如何驗證內地身份證，並期望今年內可讓內地客跨境遙距開戶。



高瞻