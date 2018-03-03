﻿憂爆貿易戰 恒指挫460點

恒指低開433點，其後沽壓持續，最多曾挫567點，見全日低位30477點，全日受制於30600點附近，恒指收報30583點，跌460點，成交額1260億元。
多隻重磅向下拖累大市表現，滙控（005）跌0.9%，收報77.2元；友邦（1299）跌1.8%，收報64.4元；騰訊（700）下周一成為國指新貴，但對昨日股價無幫助，跌2.5%，收報436元，3隻股份合共拖低恒指151點。
騰訊跌2.5%收436元
中資金融同樣報跌，建行（939）跌2.7%，收報8元；工行（1398）跌2.1%，收報6.67元；中行（3988）跌0.9%，收報4.2元，3隻股份合共拖低恒指118點。
受美國對入口鋼鋁徵收高關稅影響，資源類股份受壓，首當其衝是鋼鐵股，鞍鋼（347）跌2.4%，收報8.3元；馬鋼（323）跌4.8%，收報4元；重慶鋼鐵（1053）跌4.3%，收報1.54元；中國鋁業（2600）跌2.5%，收報4.59元。
西證香港期貨副總裁馮時裕表示，美國對入口鋼鋁徵收高關稅，對市況來說是不能預期，導致市況較為波動。他又指，一旦徵收高關稅，對中國短期出口或會有影響。至於股市方面，馮時裕稱經過早輪升浪之後，欠缺利好消息刺激股市，他預期恒指短期會以上落格局和偏軟為主，但在30000點附近有較強支持。