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﻿港匯首次跌穿7.83

2018-03-03 列印
　　投資者憂慮美國加息步伐加快及貿易戰升溫，港匯持續走弱，於下午5時07分，跌至7.8302，為金管局於2005年設立雙邊兌換保證價以來，港元首次跌穿7.83重要關口位。

　　市場認為美國聯儲局主席鮑威爾周二在聽證會的發言偏鷹，導致美元走強，以及港美息差擴闊至逾90基點，令套息活動增加所致。

　　華僑永亨銀行經濟師李若凡表示，環球主要央行維持寬鬆貨幣政策，港匯雖然走軟，惟未見有重大資金流出風險。中期而言，環球央行「收水」速度快過預期，推動資金從新興市場回流成熟市場，及由香港流回內地，或致港匯跌至7.83或以下。

　　據財資市場公會資料顯示，隔夜港元香港銀行同業拆息（HIBOR）續回落至0.0923厘，與供樓按息相關的一個月拆息亦降至0.7085厘。

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