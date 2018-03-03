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﻿霸王中泛發盈警

2018-03-03 列印
　　霸王集團（1338）發盈警，預期2017年全年，經營淨利潤錄按年下降，主因其他業務收入相對較低，此等收入於2016年度全年包含與法律訴訟案件有關的一次過款項、包裝材料成本及直接勞動力成本上升，與集團銷售及分銷成本上升。

　　中泛控股（715）發盈警，預期2017年全年純利按年顯著下跌，主要由於淨利得（扣除稅項和非控股權益後），從2016年約9510萬元下跌至年內約2920萬元所致。

　　南華金融（619） 發盈喜，預期2017年業績將扭虧為盈，而2016年同期則虧損5670.3萬元。

　　公司指，去年預期溢利主要由於在市場重整之中的交易及投資、投資物業的重估收益，以及年內經紀業務的經營業績在審查下之改善獲得的重大收益。

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