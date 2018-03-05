﻿一月出招即重登按揭四哥 渣打首年定息暫不變

最初在大行H按（拆息按揭）攻勢凌厲、個別中小行定息按揭計劃夠吸引下，渣打香港的按揭市佔率不斷被蠶食，於是該行在1月出招，推出震撼價定按反擊，並迅即在二月重奪按揭四哥之位。現面對其他大行加入定按戰團，渣打香港區行政總裁禤惠儀表示，該行暫維持首年定息1.68厘不變，但會視乎個別情況作出調整。



渣打集團（2888）去年的數碼化投資與前年相若，達15億美元（117億港元），她指，今年集團會繼續這方面投資。



渣打於1月10日宣佈推出兩年定按計劃，首年定息1.68厘、次年為2.15厘。禤惠儀表示，該行1月所推的定按計劃反應理想，至今在新做按揭中有多達30至40%為定按，相信未來月份可見成績，並帶動按揭市佔率增加。



加息期爆減價戰不健康



根據中原按揭經紀研究部資料顯示，渣打1月份的現樓新做按揭市佔率按月增加0.7個百分點至6.4%，排名由對上一個月的第5位重返第4位。



踏入2月，中銀香港（2388）、滙豐及恒生（011）相繼加入定按戰場，照跟推出首年1.68厘的定按計劃，同時最新傳滙豐將H按息再減至H加1.25厘。面對強勁當前，就渣打會否出新招或減按息反擊？她回應指出，會繼續注視市場發展，並緊貼市場，但強調從來認為不應單單聚焦息價上，尤其「在加息周期，再以減價來搶（按揭），真的不健康」。她續指，該行首年定息水平暫會維持不變，但會視乎整體的客戶關係而按個別情況調整按息水平，意味該行按息或可略低於1.68厘。



短期港息仍難升



她補充說，由於本港流動資金仍然充裕，故料短期港息難升，將維持現水平，但另方面，預期美國上半年加息2次，下半年加息1至2次，長遠港息還會跟隨美息向上，所以按息再下調的空間不大。



渣打積極發展金融科技服務，禤惠儀表示，集團2017年的數碼化現金投資總額為15億美元，其中4億美元涉及系統提升，而2015及2016年有關投資總額分別為9億及14億美元，今年集團的數碼化投資亦會持續。



她認為金管局去年提出的金融科技七招，啟動了結構上的轉變，如計劃推出快速支付系統、「銀行易」等，相信渣打憑藉在金融科技上前期經驗，可乘勢推出更好的金融科技服務，惟現時過早談論會否申請虛擬銀行牌照，但會作出研究。