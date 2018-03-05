﻿美股震盪未喘定 港勢下試三萬關

市場對美國向鋼鐵等材料徵收重稅的憂慮未有減退，震散全球股市，港股上周五夜期更曾跌穿30000點關口。分析認為在美股未喘定的情況之下，恒指今天開市有可能跌穿30000點關，投資氣氛或會轉差，但就預期港股在29800點有較強支持。



上周五受環球市場擔心會爆發貿易戰，環球股市出現震盪，恒指上周五重挫460點，收報30583點，過去一周則累跌683點。至於上周五港股美國預託證券（ADR）表現方面，滙控（005）折合港元收報77.49元，較本港升0.29%；騰訊（700）則折合港元收報437.66元，較本港升1.66%；而港交所（388）則折合港元收報285.67元，較本港跌0.13%。



另一方面，上周五收市後國指將加入10隻紅籌股、民營企業股，令成份股數目增至50隻。10隻國指新貴今天股價有望造好，國指新貴之中包括有藍籌股重磅股騰訊（700）、中移動（941），分別佔比重2%、1.72%，其他加入的股份則有華潤置地（1109）、中海油（883）和恒安（1044）。



料港股29800點有支持



耀才證券研究部總監植耀輝表示， 在美股未喘定的情況之下，恒指今天開市有可能跌穿30000點水平，投資氣氛或會轉差，投資者均以觀望態度為主，因為隨時會引發貿易戰。至於上周五跌勢較急的鋼鐵、鋁材的股份，部份股份於美國的生意佔比不算太高，相信下周五跌勢已反映美國加稅的憂慮，而港股植耀輝則預期港股在29800點有較強支持。



至於本周重要經濟數據方面，今天為第十三屆全國人大第一次會議揭幕，同日有中國公佈2月財新服務業PMI；周二澳洲央行公佈議息結果，以及美國紐約聯邦儲備銀行行長杜德利發表講話；周三中國2月外匯儲備；周四有歐洲央行公佈議息結果、同日歐洲央行行長德拉吉出席記者會；周五則有中國公佈2月居民消費價格指數 （CPI）及工業生產者出廠價格（PPI），以及日本央行公佈議息結果。