﻿引生物科企赴港掛牌 新例最終方案月底公佈

港交所上月底發表吸納新經濟公司來港上市的諮詢文件，雖然最終方案要在本月底才公佈，但有會計界人士表示，已收到不少內地生物科技公司查詢，研究循新例來港上市。



據港交所諮詢文件顯示，合資格的生物科技公司即使未有任何收入，也有機會上市集資。羅兵咸永道資本市場服務合夥人黃金錢指出，近日收到不少生物科技公司查詢來港上市事宜，當中以內地公司較多。他說以往這類公司只考慮往美國掛牌，但在港交所計劃放寬上市要求之後，相信會有不少公司改為在香港上市，因為語言和文化較接近，也不會有時差問題。



安永亞太區上市服務主管合夥人蔡偉榮亦表示，計劃在內地多個城市舉行研討會，介紹本港改革後的上市要求，包括對生物科技公司的新規定。他預期在港交所實施新例之後，不但可吸引內地生物科技公司，本地的同類公司亦會把握機會上市，因為本港現時也有不少生物科技專才及項目。至於市場反應方面，一些所研發藥物已到臨牀階段、發展較為成熟的生物科技公司，相信會較受投資者歡迎。



另一方面，港交所短期內將再發諮詢文件，研究企業分拆新經濟項目上市之後，母公司作為項目的股東，是否可享有同股不同權的優惠。黃金錢認為，以同股不同權來說，個人股東與企業股東是完全兩回事，企業股東的爭議性較大。



他認為應該先實施個人持股的同股不同權制度，待相關公司成功上市，市場運作暢順之後，才考慮是否擴展至企業股東。不過，蔡偉榮卻認為，現時首要工作是爭取新經濟企業來港，因此企業股東亦應享有額外投票權。







