﻿市場簡訊

—中國多金屬礦業（2133）昨天宣佈，委任董濤為獨立非執行董事，在今天生效。董濤為中國註冊會計師及中國註冊稅務師，持有山東經濟學院會計本科學位及亞洲（澳門）國際公開大學企業管理碩士學位。







—高鑫零售（6808）去年全年賺近28億元人民幣，按年增8.6%。高鑫公佈，2017年營業額約人民幣1023.2億元，按年增長1.9％，毛利為246.74億元，按年增長2.9％；經營溢利為44.87億元，按年增長14％，公司權益股東應佔溢利27.93億元，按年增長8.6％；每股盈利0.29元，擬派末期股息每股0.16港元。期內，銷售貨品所得營業額為987.75億元，按年增加1.7％，主要受惠於公司通過開設新店持續擴充業務所致，但同店銷售下跌0.98％，2016年的同店銷售下跌0.34％。







—富士康工業在內地的首次公開發售即將獲審批。中國證監會昨日在其網頁發表公告，指其監督管理委員會將於3月8日召開發行審核委員會工作會議，並開始審核富士康工業的首次公開發行申請。







—雅生活（3319）公佈，穩定價格行動、穩定價格期結束及超額配售權昨日失效。公司指，有關全球發售的穩定價格期於3月4日結束。於穩定價格期，聯席全球協調人（代表國際包銷商）並未行使超額配售權，超額配售權於3月4日失效。







—香港永明金融宣佈，推出香港客戶專屬的流動應用程式My Sun Life HK，讓客戶可以隨時隨地查閱保障額、資產狀況及重要的保單提示。客戶查閱其名下保單的保障額時，My Sun Life HK會分別以整體及個別家庭成員劃分顯示，讓客戶對其名下保單中個人保障額及家庭保障額有全面掌握，有助他們更深入評估需要。







—據內地消息指，聯通（762）將於本周三（7日）在上海、天津、廣州、深圳、鄭州和長沙6個城市率先啟動Apple Watch Series 3的eSIM功能，換言之上述6個城市的用戶，可以使用Apple Watch 3接打電話。Apple Watch Series 3早於去年9月推出，但受到內地技術限制，當時內地用戶並不能使用LTE網絡功能。







—有本地傳媒報道，由於本港及周邊地區新增基建項目貸款需求不斷增加，但相關借貸年期甚長，因此按揭證券公司正研究是否可向銀行購入這些長年期基建貸款，作為公司新增資產類別。這樣做一方面令到銀行流動性盤活資金可以「鬆綁」，亦可增強基建項目的信貸實力。







—本地珠寶品牌AQUEEN表示，已在北京、上海、瀋陽、大連、成都、南京、濟南、長沙、石家莊、唐山、吉林等地開設品牌銷售點，日後業務發展焦點更會緊隨「一帶一路」路線，逐步推進至亞太、中東等地區，回應當地市場對高端珠寶首飾的殷切需求。







—361度國際（1361）昨日於阿里巴巴旗下阿里雲香港辦公室舉行《多一度熱愛－電競工作坊》。在本屆亞運會上，電子競技將作為「示範項目」首次亮相國際大型體育賽事，並將於2022年杭州亞運會成為正式比賽項目。361°品牌事業管理中心總經理王雷表示，在支持亞運的同時，361°也希望支援電競這項年輕人喜愛並關注的運動項目，吸引更多年輕人關注亞運。