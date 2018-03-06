﻿特朗普表明不會撤回徵稅令 美股先挫後彈347點

貿易戰危機未解決，加上意大利政局不明朗，恒生指數昨日跌近七百點，以二九八八六點收市，失守三萬點大關。美國總統特朗普表示不會撤回向鋼、鋁徵收關稅，導致港股連跌兩日，累積跌幅達一千一百多點，期間總市值蒸發近一萬一千七百億元。昨晚美股初段仍持續下跌，至中段反覆回升，買盤大量湧現，今晨四時杜指大升三百四十七點。



美股周一見五連跌，杜指初段曾跌一百五十點，見二萬四千三百八十七點；標指和納指分別曾跌百分之零點五和零點三。



美國總統特朗普上周宣佈徵收鋼和鋁製品關稅，恐會招徠歐盟等多個主要貿易夥伴的反擊行動，釀成貿易戰，打擊市場情緒。亞洲亦全線走低。



今晨四時杜指報24885點，升347點；納斯達克指數升84點，報7342點。



杜指的成份股波音和重型機械商Caterpillar早段股價跌百分之一，標指也在金融股和工業拖累下走低。市場分析師指，若總統特朗普真的走極端保護主義路線，熊市就可能重臨。



美國總統特朗普表明，不會撤回向進口鋼鐵及鋁材徵收關稅的計劃。



他在與到訪的以色列總理內塔尼亞胡會面，回應記者提問時，再度指美國與加拿大及墨西哥達成的北美自由貿易協定，是非常差的協議，但表示若果有一份更公平的協定，願意豁免向兩國鋼鋁徵稅。



美指與加墨貿易協議差勁



特朗普指如果達成新及公平的北美自由貿易協定，可免除向兩國的鋼鋁徵稅，又要求加拿大善待美國農民，墨西哥必須設法制止毒品流入美國。



另一方面，美國眾議院議長瑞安就敦促特朗普政府，不要向進口的鋼鋁徵收關稅。他非常憂慮一旦徵稅，引發貿易戰的後果，認為美國的新稅改法例已經促進經濟，不希望因為加徵關稅而帶來損害。



馬克龍促歐盟對美採行動



法國總統馬克龍敦促歐盟，就美國計劃向進口鋼鐵及鋁材徵收關稅，盡快在世界貿易組織採取跟進行動。他接見到訪的加拿大魁北克省長庫瓦爾時指，華府向鋼鋁產品徵稅，等同經濟民族主義，而民族主義形同戰爭，各方都會是輸家。



