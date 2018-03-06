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﻿恒指ＡＤＲ重越三萬點關

2018-03-06 列印
  港股昨晚在美國ADR隨美股大幅彈升，今晨四時恒指ADR報30386點，升499點，重越30000點大關，估計今日港股有望高開，收復昨日失地。

  滙控（005）美國預託證價格曾見77.33港元，較香港收市價升1.38港元；騰訊（700）美國預託證價格曾見433.95港元，較香港收市價升8.95港元

　　在外圍政經暗湧影響之下，投資者紛紛趁機減磅，恒指昨日最多曾跌七百三十一點，跌穿一百天平均線，收市仍跌六百九十七點，相當於百分之二點三的跌幅。在跌市之下，交投保持活躍，總成交約一千一百八十五億元。

　　國企指數收市報一一九九一點，失守一萬二千點，收市計下跌二百一十二點，相當於百分一點七的跌幅，較恒指輕微。
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