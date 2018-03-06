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﻿光大國際去年多賺36%

2018-03-06 列印
　　光大國際（257）公佈截至去年12月底止業績，期內收入按年升43%至200億元，純利按年增加36%至35億元，每股盈利為78.3仙，派末期息12仙，較去年同期下降7.7%。但全年派息為2仙，按年增加17%。

　　該公司指，收益增加主要由於多個項目進行工程建設，令建造服務收益增加，加上運營項目處理量持續上升，帶動運營服務收益增加。

　　派息方面，該公司執董兼財務總監黃錦驄表示，派息比率今年雖然稍微下降，但仍保持30%以上，是屬於較高水平。資產負債比率雖然輕微上升至61%，但仍屬健康。
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