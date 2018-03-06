  • 2018年3月6日 星期二
  • 23º
  • 92%
熱門： 預算案兩會奧斯卡大霧鯁喉

日報新聞 > 財經

﻿雷軍冀小米重奪「一哥」

2018-03-06 列印
　　內地手機生產商小米創辦人兼全國人大代表雷軍昨日表示，目標在2年半內重拾內地手機「一哥」地位。對於會否來港上市，成為首批同權不同權企業，抑或會以CDR（中國預託證券）形式在A股上市，他一概不作回應。

　　小米於去年10月的銷售額已突破1000億元人民幣，提早實現去年全年的銷售目標。雷軍在北京出席人大會議開幕禮時表示，小米現時在全球及內地的市佔率均排第四，指「在過去一年小米業務產生巨大的逆轉，但仍未充份發揮小米模式的威力」，冀用2年半時間令小米重回內地手機「一哥」地位。

　　他又指，小米截至去年底止，已進軍了73個市場，在當中9個市場的佔有率都處於首三位。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd