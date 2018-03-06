﻿九置去年賺172億 暫無意售核心物業

去年分拆上市的九龍倉置業（1997），去年全年純利172.18億元，按年增加73.6%；核心盈利95億元，上升12%，每股盈利5.67元，派發股息每股0.95元，總額為28.84億元，佔去年下半年本港投資物業的核心盈利65%。



九倉置業公告中指，核心盈利的95億元，其中94%來自六項香港核心物業，包括海港城、時代廣場、荷里活廣場、中環區的卡佛大廈和會德豐大廈，以及由中環美利大廈改建的酒店The Murray。



截至去年底，集團負債淨額與總權益比率為19.9%，2016年同期為14.8%。吳天海表示，去年分拆九置上市時，已訂下負債目標範圍，現水平仍在目標範圍之內。他指，九置與其他REITS（房產信託基金）不同之處，在於九置的派息比率定於收租物業盈利的65%，餘下的35%則可用於減債，以致令公司在港尋覓優質物業作投資，也可能買地興建投資物業，視乎機會。



期內，九置收入209.04億元，按年增約24%。投資物業收入增加4%至133.34億元。零售銷售額增加7%至410億元，佔香港市場9.2%，特別是海港城的零售銷售額，全年增加9.1%，平均每月每平方呎的銷售額為2300元。九倉（004）副主席李玉芳指，去年零售業績主要受高檔消費品帶動，部份原因亦來自美元匯價上升，但難以預料是否可持續至今年。



料中環細寫字樓租金升一成



酒店方面，期內酒店收入上升5%至14.03億元。今年1月開張試業的The Murray，造價達10億美元，設336間特大客房及套房。吳天海期望，一至兩個月後可全面開業，惟初期盈利有壓力。問到海港城及兩間馬可孛羅酒店有否裝修計劃，吳天海指，由於商場人流暢旺及酒店連月來入住率高，找時間裝修是「好頭痛的問題」。



寫字樓方面，李玉芳指出，中環寫字樓的需求受金融業近年持續暢旺所帶動，相信金融業界寧願轉租規模較小的寫字樓，亦不願離開中環，因此中環的細寫字樓單位的租金壓力較大。