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﻿二月積金滿江紅 平均蝕5920元

2018-03-06 列印
　　港股2月份跌逾6%，拖累強積金2月份回報見紅，跌近3%，平均每個強積金計劃成員戶口蝕逾5920元，所有強積金股票基金類別均錄跌幅，當中以中國股票基金表現最差。

　　上月市場憂慮美國聯儲局可能會加快加息步伐，再加上農曆新年前北水流走，恒指整月累計大跌2042點，跌幅達6.21%，整體資產中約四成投資於港股的強積金因而錄負回報。

　　理柏昨公佈的數據顯示，上月強積金481隻成份基金合計平均跌2.94%，為今年以來首次見紅，1月份則錄4.35%升幅。
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