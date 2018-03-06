﻿國資委：續開放央企海外投資

央企去年實現淨利潤逾1.4萬億元人民幣，按年大增15.2%。國資委主任肖亞慶表示，今年央企盈利勢頭仍然向好，從目前掌握的情況看，預計央企今年的利潤情況不錯。至於能否維持去年雙位數的增速，則要視乎具體數據。此外，他指，今年將繼續加大央企在海外投資的開放力度。



肖亞慶表示，高度關注央企的負債水平，指去年央企的平均負債率為66.3%，近年呈穩定下降的趨勢，會力爭以不同措施進行調控去槓桿，以及清理無效投資。不過，由於每個行業的經營模式有異，如航空業負債一般較高，因此不會硬性規定一個負債下降的目標水平。



對於央企在海外的發展，肖亞慶指，會維持央企一貫在海外的合作和開放。