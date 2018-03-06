﻿IFC外望——高鑫斥40億門店數碼化轉型

阿里巴巴持股36.17%的高鑫零售（6808）管理層表示，集團今年新開實體店、已有實體店汰舊換新，以及門店數碼化轉型方面資本開支將達40億元（人民幣，下同），按年增長近一倍。集團預期，到2019年，線上定單在營業總額的佔比將達到20%。



去年，由於實體店開店速度較預期減慢，集團的資本開支為21.41億元，遠遠少於2016年的37.44億元。



高鑫零售旗下大潤發中國首席財務官徐盛育表示，集團今年新開店目標35間，其中，7間已在今年首兩個月完成，這實際上是去年延遲開店部份。今年內還會新開實體店28間。未來三年，集團新開店51%（按營業面積計）將集中於三線城市，33%集中於四線城市。



市場關注阿里巴巴入股後，對集團營運帶來的增長動力，高鑫零售董事、大潤發中國董事長黃明端指出，阿里巴巴的「淘寶到家」系統今日開始在集團兩間門店測試運營，6月底之前將進行大量改造，預期到今年年底260多個城市、460多間的實體大賣埸將完成系統的數碼化轉型。



遠東發展3.3億購歐賭場酒店



遠東發展（035）宣佈，收購於美國場外交易集團上市的Trans World Corporation全部股權，代價為不逾4200萬美元（約3.28億港元）。遠東發展董事總經理孔祥達表示，是次收購Trans World Corporation，是遠東發展強化歐洲市場戰略發展舉動。



Trans World Corporation主要於德國、奧地利及捷克共和國從事酒店及博彩業務。集團於德國經營兩間四星級及一間三星級酒店、奧地利經營一間四星級酒店，以及於捷克經營一間四星級酒店及三間設有賭桌及老虎機的賭場。



另外，董事會認為訂立合併協議，可為該集團資產組合增加五間酒店物業及三間賭場，為該集團拓展其歐洲酒店業務及設立博彩平台機會，是次交易使該公司建立博彩平台，能為該公司帶來穩定經常性現金流來源。遠東發展昨日收市報4.25元，跌2.3%。



高瞻