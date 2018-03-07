﻿港匯低見7.8338水位

港匯持續下跌，昨再創2005年實施雙向兌換保證以來的低位，低見7.8331兌1美元。交易員指出，港匯走軟，除續受港美息差擴闊影響外，亦因市場避險情緒，令美匯轉強所致。有市場人士認為，若金管局仍不增發外匯基金票據，本月底港匯或會逐步跌至7.85的弱方兌換保證水平。



港匯自上周五開始跌穿7.83關口，昨日仍然表現疲弱，徘徊於7.8293至7.8331之間，截至晚上近8時報7.8319，跌11點子。



上商財資業務處研究部主管林俊泓指，港匯於過去逢7.83便有買盤的動力已在減弱，反映市場對7.83為港匯支持位的看法可能起了變化，但亦不等於港匯將邁向7.85，最終還需端視息差再擴闊及避險情緒再升溫的情況。他認為港匯不會跌至7.85。