﻿東亞轉型零售銀行 望內地業務返高峰

東亞銀行（023）去年內地業務扭虧為盈，趁內地經濟回穩尋找新增長點，銳意轉型為零售銀行。東亞副行政總裁李民斌昨日接受《星島日報》訪問時表示，策略上將與互聯網企業合作，借助平台接觸潛在零售貸款客戶群，又透過金融科技更準確管控貸款風險。他指內地市場仍是東亞增長引擎，相信內地業務日後可以重返高峰。



李民斌指，內地經濟去年持續穩中有進，而且資產質素改善，皆令銀行的經營環境有明顯好轉。本港雖然是好的經營市場，論增長則不及內地快，內地業務可為東亞提供長遠的增長動力。



東亞中國前年業績見紅後，去年扭虧為盈，今年亦開始謀求新增長點。配合內地民眾日漸增強的消費能力，將內地業務重心放在零售銀行業務上，包括加強個人消費貸款業務發展。李民斌指，內地個人貸款較企業貸款有較高息差，個人貸款利率可高至10多厘。



與攜程合作推信用卡



配合業務策略，自去年下半年起，東亞嘗試與內地大型旅遊服務網站攜程合作，在信用卡業務上展開合作，與攜程合作推出信用卡，鼓勵客戶在海外旅遊時使用該信用卡。



李民斌指，合作仍在初期階段，但「個業務量一定是大過自己透過分行可以做到的量」。他冀望，內地零售貸款資產佔東亞中國整體貸款比重，可以由目前約18%，至2020年增加至30%。



另外，東亞前海證券已在去年12月開業，業務包括投行、證券及資產管理等。他表示，開業初期業務情況良好，看好業務可受惠於內地證券市場發展；此外，東亞與德國基金公司聯營的東亞聯豐已有兩隻基金取得資金互認的資格，將於今年在內地銷售。李民斌又透露有意研究於大灣區開設基金公司。