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﻿金管局擬放寬網貸要求

2018-03-07 列印
　　銀行網上貸款申請有望免入息及住址證明要求。金管局推出的金融科技七招中，其中一招為「銀行易」，並涵蓋網貸。該局助理總裁陳景宏表示，正研究放寬部份網貸的入息及住址證明要求，並期望盡快落實新修訂，但這類兩免網貸佔銀行個人貸款組合的比例須設限，具體將與銀行逐家商討，金管局不會一刀切設上限。

        陳景宏昨談及「銀行易」的最新發展時指出，就網貸方面，金管局經檢討後，認為在現有監管下，銀行可將其個人貸款組合劃出一小部份，讓客戶申請網貸時毋須提供入息及住址證明，主要是利用創新科技來優化客戶體驗。他期望盡早完成現時有關要求的修訂，令銀行能盡快推出兩免網貸服務。
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