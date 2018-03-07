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﻿中銀監下調撥備紅線

2018-03-07 列印
　　中國銀監會近日發文，下調商業銀行貸款損失準備監管要求，把撥備覆蓋率監管要求由150%，調低至120%至150%；貸款撥備率監管要求由2.5%，調整到1.5%至2.5%。目前文件已下發至各地方銀監局。身兼全國政協委員的銀監會副主席王兆星昨日稱，銀監會新的措施，旨在推動銀行加快處置不良貸款。

        王兆星稱，「過去幾年銀行經營狀況良好，所以銀行計提了較多的貸款損失撥備，全行業的平均撥備覆蓋率達180%，遠高於國際水平。現在適當地降低撥備監管要求，是為了讓銀行加快處置不良貸款，同時也使銀行有更多的資金實力來支持實體經濟發展。」
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