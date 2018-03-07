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﻿國壽：要與百度加強合作

2018-03-07 列印
　　全國政協委員、中國人壽（2628）董事長楊明生在政協經濟組討論上表示，未來中國人壽要堅持高科技引領，擴大普惠金融業務，要與百度加強合作，在科技金融方面爭取有新發展。

        他又表示，下一步要重點圍繞服務實體經濟開展金融創新。隨着金融體制的完善改革，要補上金融監管缺失的這一課，堅持科技引領普惠金融業務，支持金融機構拓展普惠金融業務。

        另外，出席兩會的海南省副省長毛超峰表示，海航資產質量和狀況應該完全沒有問題，省政府既不干預企業經營，也不能違背市場經濟規律。毛超峰稱，目前海航存在一定流動性問題，該公司正在國內外進行資產重組，以解決相關問題。
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