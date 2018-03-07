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﻿利郎去年多賺13%

2018-03-07 列印
　　中國利郎（1234）公佈全年業績，純利按年升13.2%至6.11億元（人民幣，下同），期內營業額24.41億元，按年升1.2%。每股盈利50.71分人民幣，派末期息每股18港仙，以及特別息8港仙，共派26港仙。

　　該公司的「輕商務」門店目前集中於北京、上海、天津和浙江，年內將推展至鄭州，合肥，西安，福建等一二線城市，目標全面增加專門店150間。

　　電商方面，去年總收入為6000多萬元，主要為「清舊貨」為主。首席財務官高玉蘭表示，未來會將「輕商務」類別的產品放到網上銷售，結合線上線下零售，但現階段仍是屬於建立團隊階段。
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