﻿IFC外望——姜洋：中證監為獨角獸修好回A路

騰訊（700）及百度等「獨角獸」近期都表達回歸A股上市的意願，中國證監會副主席姜洋（見圖）昨日回應指，「中證監只負責把路修好，願不願意開車是市場的事。」



對於修路的時間表，姜洋說，要看修甚麼樣的路，修土路快得很，證監是按照政府工作報告抓緊修路。



內地傳媒報道，中證監曾與小米董事長雷軍面談，希望小米在A股上市。《中國企業家》引述一名與小米有密切接觸的人士指，中證監最高層曾與小米董事長雷軍面談，指小米發展比較成熟，希望小米到A股上市。



報道又引述一名券商負責人分析，指小米大概會採用紅籌以及中國存托憑證方式上市，若果採用，小米最快可以在今年下半年上市，實現境外上市的同時，股票亦可以用CDR形式在A股流通。



港交所（388）在正式就同股不同權等改革推出諮詢前， 已經游說小米來港上市，希望對方作為首批在港上市的「同股不同權」企業，小米方面初步已首肯。



實德下季推金屬交易平台



實德金融策略研究部高級經理鄭振輝表示，該集團將於今年第二季會推出與貴金屬相關的交易平台，該平台為集團經過兩年半的時間自家研發。被問及外匯市場方面，鄭振輝認為今年股市會傾向牛皮偏軟，資金或會流入匯市，刺激匯市比去年活躍，不過他續稱受美國加息步伐影響，預期匯市波動性會較大。至於港股預測方面，鄭振輝預期今年上半年恒指會於30000點至31000點徘徊，下半年隨著美國進入加息周期，港股或於下半年出現跌勢。



此外，鄭振輝稱該集團近年積極開拓海外升學業務，此方面的業務已運作一年多，因為國內學生對海外升讀大學的需要強勁，加上家長普遍願意花錢供子女到海外讀書，特別是內地偏北方的家庭，該集團提供升學服務連簽證、尋求學校等收費約1.5萬美元，介紹的海外學府集中在美國和加拿大兩地。



高瞻







