﻿杜指受累跌201點 科恩請辭美市大地震

美國白宮首席經濟顧問科恩（Gary Cohn）突然請辭，消息震動投資界，美國杜瓊斯指數期貨在香港交易時段曾經大跌400點，及後跌幅略為收窄，美股杜指開市初段見24600點，跌280點，至10時40分跌幅收窄至只跌180點，報24700點。納斯達克指數跌22點，見7350點。



美匯指數則報89.6，跌0.012。日圓略升至1美元兌105.95，升0.18。今晨四時杜瓊斯工業平均指數報24682點，跌201點；納斯達克指數報7371點，跌0.67點。滙控（005）美國預託證股價則報76.86元，較香港收市價升0.91元。騰訊（700）股價美國報439.46元，升5.26元；港股ADR折合恒指報30403點，升205點。



美國商務部公佈，今年一月份貿易逆差擴大至566億美元，創逾9年新高，較市場預期的551億美元為高。一月份美國對中國貿易逆差擴至359.5億美元，去年十二月為308億美元。



IMF總裁：打貿易戰無贏家



特朗普日前建議向入口鋼材及鋁材徵收關稅，以抵抗龐大貿易易差，令國際開打貿易戰如箭在弦，而一向主張自由貿易的科恩請辭，市場估計是不滿特朗普徵收關稅的建議。國際貨幣基金組織總裁拉加德指出，在貿易戰中無人會是贏家，假如其他國家也開始徵稅作為回應的話，美國徵收進口關稅的宏觀經濟影響將會很嚴重。



倘若不只美國，其他國家特別是加拿大、歐洲及德國也進行報復行動的話，宏觀經濟影響將相當嚴重。歐盟已聲言會向美國作出反制措施，包括向美國入口產品徵收關稅，市場傳歐盟已有徵稅清單。



中美貿易戰或續升溫



瑞銀財富管理亞太區投資總監及首席中國經濟學家胡一帆表示，中美貿易戰有機會進一步升溫，短期或影響中國經濟。預期今年經濟增長會放緩至百分之六點六，接近國務院總理李克強定下的百分之六點五目標。



受消息拖累，恒指昨早低開186點，其後走勢反覆，午後跌幅更擴大，最低曾見30117點，最多挫393點，臨近收市恒指仍未見起色，恒指收報30196點，跌417點，成交額1132億元。



特朗普將就「知識產權偷竊」向華採行動



美國總統特朗普在社交網發文，暗示很快會就中國被指存在的「知識產權偷竊」行為，向對方採取行動。



他在Twitter貼文稱：「美國針對知識產權偷竊行為正迅速採取行動。這種事情已經發生多年，我們不能容許這發生。」他還表示，中國「已被要求」制定計畫，以改善中美貿易不平衡情況。