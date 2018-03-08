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﻿港匯連日尋底　低見7.8355

2018-03-08 列印
　　港匯連日跌不停，並屢創2005年實施雙向兌換保證以來的新低，昨進一步低見7.8358兌1美元，其後晚上外圍報7.8355，較上日再跌19點子。

        受到港美息差持續擴闊影響，港匯近日明顯轉弱，並出現五連跌。港元拆息持續偏軟，據財資市場場公會的資料顯示，昨日1個月拆息由前日的0.68厘再降至0.67厘。另邊廂，離岸人民幣（CNH）拆息上升，尤其兩周或以下拆息升幅更顯著，昨日CNH隔夜息抽高至4.01厘，較上日多升約1厘，而1年期拆息亦升穿5厘，報5.07厘。

        交易員指出，港元拆息回軟，主要由於連中資、外資對資金都未見有需求，據聞金管局近日亦在市場拆出資金，因此相信金管局增發外匯基金票據的機會不大。至於CNH隔夜拆息抽升，主要由倫敦時段帶動。
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