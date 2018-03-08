自從前中場加度素接掌帥印後，AC米蘭近期戰績有明顯改善，相反阿仙奴飽受內憂外患困擾。此消彼長，今晚歐霸十六強首回合紅黑軍團作東有力擊退槍手，直取主勝。（now633台周五凌晨2:00直播 ） 加度素去年十一月臨危受命接掌紅黑軍團，球隊各賽事近十三場法定時間八勝五和不敗。此子執教不改球員時代的熱血作風，喜獲球迷及球員的愛戴。 除了加度素成功激發球員鬥心，球隊攻守有明顯改進，各賽事過去六場攻入十一球且一球不失。前鋒安達施華歐霸十二戰入八球，成為球隊在該賽事的首席射手，預計今晚會獲委以重任。同時，球隊今季歐霸於聖西路主場六戰取得五勝一和，今晚可被看高一線。 傳槍手爆內訌 ...

2018-03-08