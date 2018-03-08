﻿銀娛中場驅動增長 樂見競爭造大市場

靠中場客回升，澳門賭業重現增長，各賭場也紛紛加強中場業務，銀娛（027）去年中場收益總額升15%，至242億元，表現是歷來最佳。銀娛副主席呂耀東接受本報訪問時表示，中場業務仍然會是未來的增長動力，相信更多賭場營運商進入中場業務不會分薄市場。



對於澳門2月賭收增速按年突然放緩至單位數，呂耀東指，每月賭收情況都受幸運因素（luck factor）影響，因此不能單看某個月數據去判斷市場情況。他指，澳門今年1月賭收按年增長37%、首兩個月累計增速亦有約20%，以首兩個月合計平均來看，相信今年初賭收增長勢頭仍然是正面。



呂耀東續稱指內地人口達13億，而中產階層人數增長「非常之驚人」，成為中場龐大的潛在新增客源；加上日後港珠澳大橋開通，相信亦可為其他非博彩業務發展提供新的動力。他說︰「從無擔心過個個都做呢行生意，個餅唔夠分，我從來無驚過這件事」，認為更重要是如何提供新的元素，加入創新的想法才可以提升吸引力。



至於貴賓廳業務方面，呂耀東指貴賓廳市場經歷之前的調整期，汰弱留強後，中介人數目由高峰時期的300人，減至目前約100人，預期留下的中介人將更關注其經營手法，相信貴賓廳可維持健康發展。



明年底完成三期首段工程



銀娛正密鑼緊鼓發展旗下銀河三、四期項目，當中三期項目主打會議、娛樂及展覽等非博彩業務，預期將於2019年底完成首階段工程。問到項目首階段會有哪些設施，呂耀東未有正面回應，只表示「建會議中心容易好多，因為只有幾層，但建酒店因為有50、60層樓高要多啲時間，需視乎當時實際進度」。他又強調仍然是想爭取盡快推出所有設施。



另外，日本計劃開放賭權，銀娛正謀進軍當地市場。呂耀東稱，目前對發展日本業務仍是「戰戰兢兢」，他說︰「感覺有如15年前澳門賭牌未落到手，仍是戰戰兢兢，希望盡量做好。」銀娛已有團隊在日本考察進行研究，既看市場需求「看日本人實質喜歡甚麼」，也拓展業務關係網絡。銀娛夥拍蒙地卡羅集團拓展日本市場，問到會否再引入其他合作夥伴，呂耀東指，不排除再與其他人合作，但須視乎其他合作者加入能否加強綜合實力。