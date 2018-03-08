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﻿利亞零售去年賺1.5億

2018-03-08 列印
　　利亞零售（831）去年底全年盈利升7.7%至1.5億元，每股盈利19.75仙，派末期息每股14仙。行政總裁楊立彬表示，零售市道復甦，將繼續擴展店舖網絡，物色以「快速便捷簡單」為經營模式的目標。財務總裁許志豪補充，若三年內沒收購行動，會將一半現金儲備，以特別息方式與股東分享。

　　楊立彬指，公司現有約4.5億元現金流，但沒有銀行借貸，若有適合收購對象會考慮借貸，料收購規模可達10至20億元。零售業面對薪酬上升和加租壓力，大業主如領展加租幅度達20%至30%，但相信隨市場調節下會有所下調。
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