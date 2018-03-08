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﻿內險持股比例降至三分一

2018-03-08 列印
　　中國保監會昨發佈修訂後的保險公司持有股權規定，將單一股東持股上限由51%降至三分之一。股東不可以用抵押股份的方式，代持保險公司股權或變相轉移股權、違規關聯持股。新規定將於4月10日起生效。保險公司現有股權結構，毋須追溯和調整。

        至於資產管理和信託產品，則可通過公開發行股票方式，投資上市的保險公司，但每個產品在一家公司的持股比例，不能超過總股本的5%。而且嚴禁挪用保險資金或以投資信託、私募基金等方式獲取資金後，再向保險公司循環出資。

        保監會強化保險企業的監管，主要目的是防範大股東濫用權利、進行不當利益輸送等問題。
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