﻿「快手」傳年內上市 沙地阿美來港機會增

新股近期表現不穩，但憧憬來港上市的新股仍陸續有來。挾持着騰訊（700）概念的內地短視頻平台「快手」，傳今年來港上市，最新估值達1410億元。傳聞不斷的沙地阿美上市計劃，再次傳出，因有意在中國及日本找基石投資者，令其落戶香港的機會增加。



國內注塑解決方案供應商天長集團（2182）今日首日掛牌，上市前夕暗盤收升。輝立暗盤昨高開0.85元，較招股價0.71元，升19.72%；最高升至0.95元，升33.8%，收報0.91元，升28.17%，每手4000股，不計手續費，一手帳面賺800元。耀才的天長暗盤更一度高見0.96元，較招股價升35.21%，收報0.92元，升29.58%，每手帳面賺840元。



天長首掛 每手賺840元



另外，內地媒體《界面新聞》引述消息人士指，隨著香港同股不同權架構落實，「快手」赴港上市也有望在今年完成。報道指，「快手」於年前啓動的10億美元E輪融資即將完成，最新估值已達180億美元（約1410億港元）。過去一年，快手的註冊用戶從4億個增至7億，日活躍用戶也從3000萬個增至1億個。



沙地國營石油公司沙地阿美的上市地一直未有定案，但昨日外媒引述消息人士指，隨着該國皇儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）展開英、美訪問，於英或美上市的機會漸減。相反，香港的機會倒回升，一方面英、美的監管對披露要求較本港高，其次是部份基石投資者來自中、日，沙地傾向助亞洲投資者一臂之力。



報道指，沙地阿美回應稱，其上市計劃仍未有最終決定。港交所（388）亦回應指，目前未收到有關沙地阿美的上市計劃的任何消息。倫敦證交所及紐約證交所均無回應該報道。