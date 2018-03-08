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﻿肖捷：中央重視債務管理

2018-03-08 列印
　　財政部部長肖捷昨日表示，高度重視政府債務管理工作，截至去年底政府負債率為36.2%，較2016年減少0.5個百分點，將繼續打擊地方政府違法舉債，相信可以確保不發生系統性風險。他又指，中央對積極財政政策的取向沒有改變。

　　肖捷昨日在兩會記者會上指出，截至去年底，中國政府債務餘額為29.95萬億元（人民幣，下同），其中中央財政國債餘額13.48萬億元，地方政府債務餘額16.47萬億元；政府負債率為36.2%。

　　今年財政部擬安排地方政府專項債券1.35萬億元，按年增加5500億元。
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