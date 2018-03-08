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﻿外匯儲備12連升終斷纜

2018-03-08 列印
　　國務院總理李克強日前在兩會期間的閉門討論會上警告說，要小心人民幣滙率大幅單向波動，這種情況對所有人來說都不利。而人行昨公佈外匯儲備12連升斷纜，上月底止，按月減少270億美元。

　　外電引述消息人士稱，李克強在出席全國政協經濟、農業界委員聯組會議時，發表有關言論。他表明，要更好掌握人民幣滙率，防止出現大幅波動的情況。

  此前，他在《政府工作報告》中提及，希望人民幣更具彈性，並將深入改革外匯市場，同時，人民幣滙率應保持在相對較穩定的水平。

　　人民幣兌美元去年大幅升近7%，年初至今則再升逾2%。
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