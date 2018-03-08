﻿IFC外望——廣汽望明年底打入美國市場

全球貿易戰前景不明朗，但未有窒礙廣汽（2238）計劃進軍美國的決心。廣汽董事長曾慶洪（見圖）表示，該集團目前發展計劃是希望「走出去」，期望旗下汽車品牌傳祺可於明年年底打入美國市場，除非「出口會虧損那就肯定不幹」。他又指，廣汽目前無意在海外進行併購。



曾慶洪指，美國貿易保護主義抬頭，對中國企業一定會受影響，但廣汽要實現國際化，便需要「走出去」，美國是一個重要國際市場。除非當所有成本計算後，出口錄得虧損「那就肯定不幹」。



曾慶洪又重申，「廣汽現時沒有任何計劃去兼併企業」。另外有報道指，廣汽有意與菲亞特克萊斯勒汽車公司（Fiat Chrysler Automobiles）合作進軍美國。曾慶洪回應時指，與菲亞特克萊斯勒合作，不涉及任何資本層面的合作，主要是互相合作共享資源。



被問到廣汽「走出去」的計劃，預期在美國投資規模多少。曾慶洪稱，起初只會「整車出口」即完成整架汽車裝嵌後，才運到美國銷售，其後會因應銷售情況，逐步加大美國投資，最後才會在美國興建工廠。他指沒有一個預計投資時間表，所有都是依銷售情況而定。



阿里雲冀與本地巨企合作



阿里巴巴旗下阿里雲港澳台及韓國區域總經理劉彬星表示，在香港設立首個數據中心以來，數據儲存及處理能力在過去四年翻一倍。



他表示，阿里雲希望與本地大型企業，或大型數據中心服務供應商合作，以拓展本地業務。



劉彬星表示，在香港擁有兩個數據中心，已是較大規模數據中心落腳地。



他坦言香港地價較貴，但由於香港是全球通訊集散地，亦有重要海底光纜連接美國地區，故地價貴亦無礙在本港部署，目前未有計劃再建新數據中心。



目前阿里雲在港擁有不同類型客戶，包括不少中港初創公司。



劉彬星表示，阿里雲能將在電子商貿所累積技術，與其他合作夥伴分享，幫助初創公司發展。



高瞻