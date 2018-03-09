﻿特朗普暗示科恩或將重回白宮 蓋茲：金融危機將捲土重來

2008年的金融危機導致經濟大衰退，並造成美國數以百萬計的人失業。美國經濟需時多年才復甦過來，至今仍有很美國人感受到當年的餘波影響。然而，微軟創辦人蓋茲（Bill Gates）認為，類似2008年的金融危機重臨已經「為時不遠」，大家應做好準備。



外媒報道，蓋茲上周參與新聞討論區Reddit活動，當被問及在不久的將來美國會否再次發生像二○○八年的危機時，他直言「會，雖然很難確切說出何時發生，但這是必然的事」。他續說，「幸運的是大家已經完整地經歷過一次，而股神巴菲特已經在這方面談論很多，在這方面他懂得的遠比我多。」



不過，蓋茲在總結表示，雖然預測未來可能有巨大衝擊，但仍對創新和資本主義將改善各地人類的狀況感到樂觀。



美國總統特朗普周四在白宮的內閣會議上，向已請辭的白宮首席顧問科恩表示稱讚。特朗普說：「這是科恩的最後一次內閣會議。他一直很棒。他可能是全球化主義者，但我仍然喜歡他。」特朗普又稱，科恩離開華府可能只是「暫時性」。他表示感覺科恩將會「回歸」，但若是真的話他不肯定到時能否讓科恩擔當相同的位置。



褐皮書增聯儲加息理據



另外，美國聯儲局發表最新褐皮書指出，美國各地企業報告就業市場供應持續緊張，很多地區出現薪酬上漲加速的情況，增強美聯儲加息的理據。美聯儲評估顯示，自1月中發佈上一份褐皮書以來，美國的勞工市場仍然緊張，對合資格人才的需求殷切，其中建築、訊息技術等行業的企業經常報告人才短缺的情況。



美聯儲局又指，十二個地區中有四個地區報告鋼價大幅上升，部份因為海外競爭減少。整體而言，今年首兩個月美國經濟活動以溫和至適度的步伐擴張，物價漲幅溫和，情況與上一份褐皮書的評估類近。



另外，今晨四時杜指數報24831點，升30點；納斯達克指數升24點，報7420點。滙控（005）美國預託證價格曾報76.98港元，較香港收市價升0.68港元；騰訊（700）美國預託證價格441.89港元，較香港收市價跌1.11港元。



