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﻿陳德霖：港匯轉弱何懼之有

2018-03-09 列印
　　港美息差擴闊令港匯轉弱，市場關注外匯基金會否增發票據吸市場資金支持拆息及港元向上，但金管局總裁陳德霖昨透過《匯思》表明，暫無計劃再增發外匯基金票據，並期望市場人士不要誤會金管局不願看見港元轉弱，此話一出即刺激港匯急插，並穿跌七點八四水平，低見七點八四○五兌一美元，續創二○○五年實施雙向兌換保證以來的新位。

　　不過，陳德霖在《匯思》亦為聯匯制大派定心丸，表示香港有規模龐大的外匯基金作後盾，加上穩健的銀行體系，金管局足有能力支持港匯，及保障香港金融穩定，故大家毋須擔心。

　　陳德霖指出美國自二○一五年底起累計共加息五次，令港美息差拉闊，港匯轉弱亦十分正常，只要港匯觸及七點八五弱方兌換保證價，金管局便會出手沽美元買港元。
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