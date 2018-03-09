﻿港鐵股東盈利168億 增長64%派息0.87元

港鐵積極參與本地新鐵路項目的發展計劃，行政總裁梁國權昨日在記者會指出，公司已經遞交了屯門南延線、北環線、東九龍線及東涌西延線四個項目的建議書；北港島線項目建議書會於今年下半年遞交。



港鐵去年來自深圳天頌住宅入帳達十億元，加上本港售樓盈利不俗，基本業務盈利達到一百零五億元，升一成一，跑贏證券界的預期（介乎九十至一百零一億元）。計入投資物業升值，股東盈利升六成四至一百六十八億元。每股基本盈利一點七七元，派末期息每股八角七仙，增百分之六。港鐵昨收四十一元，升二角半。



港鐵香港鐵路營運收入增長百分之三至一百二十八億元，但計算除息稅前盈利則只有十六點五六億元，跌約三成六，也是近年少見跌穿二十億元大關。財務總監許亮華解釋，觀塘延線及南港島線開通令折舊增加，而客流量則要慢慢培養增多。票務收入根據票價調整機制要到一八至一九年才反映，而成本、通脹及工資上升，都影響到本地鐵路盈利。



去年港鐵商場到期續約租金下跌百分之一點七，也是多年來首度回落。物業總監鄧智輝指出，三年前即二○一五年是零售市場租金高峰，所以到期續約租金難以相比。他指去年香港零售市場好轉，港鐵商場出租率達到百分之一百；國金中心二期租金也有上升。



港鐵來自八達通的應佔利潤減少三成至一點七三億元，是自二○一一年以來首次跌破二億元水平，以及自二○一○年首次錄得下跌。八達通方面指出，主要是公司發展金融科技業務的開發成本，投資開支，以及折舊所致；海外市場業務競爭加劇亦影響收益。八達通於海外如杜拜、紐西蘭、荷蘭等地提供顧問服務，如設立中央結算系統、多用途非接觸式智能卡系統等。港鐵一直以鐵路加物業的方式營運，目前研究鐵路沿線物業發展機會包括小蠔灣車廠上蓋，在獲得所需的規劃及其他批准後，將可興建大約一萬四千個住宅單位，政府去年已通過了小蠔灣用地的環境影響評估報告。未來四年擴展商場組合，增加約一百萬方呎樓面面積，計有日出康城商場和大圍商場，預計將分別於二○年底和二二年完成。



