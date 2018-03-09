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﻿中保監接管安邦防「黑天鵝」

2018-03-09 列印
　　中保監在2月宣佈接管保險公司安邦集團一年，全國政協委員胡曉煉昨日在兩會記者會上回應指出，有部份大的金融控股集團在經營過程中，無節制地舉債擴張、經營業務出現變質，對金融市場是潛在風險隱患，因此監管部門需要「拆彈」，採取強力措施以不讓「黑天鵝」飛起來。

　　胡曉煉指，風險較大的金融集團都有某些特點，包括機構的槓桿率非常高，在融資的過程中大量，無節制地舉債；而且從股東到管理層都存在問題。與此同時，這些機構在經營過程中業務出現變質，部份將保險公司變成資產投資公司。
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