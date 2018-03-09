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﻿中國出口上月勁增44.5%

2018-03-09 列印
　　今年2月中國出口並未受到春節因素的影響，表現遠超市場預期。按美元計，今年2月中國出口1716.2億美元，按年勁增44.5%，錄得2015年2月以來最高增速；進口為1378.8億美元，按年增長6.3%。其中，出口增速較1月大漲33.3個百分點，進口增速則顯著回落30.5個百分點。當月的貿易順差為337.4億美元。

　　分析師指出，2月出口增長強勁，一方面表明中國外需強勁，另一方面也和春節等季節因素密切相關，但美國可能啟動貿易戰，全球經濟的不確定性因素增加，料未來出口增速將逐漸回落。

　　環球市場方面，2月全球股市出現暴跌，貿易戰陰雲密布，再加上中國PMI新出口定單指數連續兩個月回落，年內出口要維持高增長的難度加大。
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