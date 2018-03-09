﻿九倉去年賺219億 斥255億投資股票

九龍倉（004）昨日派發成績表，集團去年多賺2%，純利達218.76億元，營業額按年跌7%，至432.73億元，末期息派0.95元。集團披露自去年下半年起斥255億元投資股票，九倉主席兼常務董事吳天海表示，主要由於在港「未買夠地」，故把部份資金投資本地藍籌地產股，作過渡性投資，認為九倉不能守株待兔。



除斥約100億投資地產股外，投資股票的資金中，約60%投資在新興經濟中的基礎建設（CME2），主要是內地科技企業包括股票在內。



末期息派0.95元



吳天海認為內地上市科技企業發展潛力大，投資CME2項目亦可與內地商場項目配合，目前投資佔總資產7%，未來不排除加大投資，亦會投資美國新經濟企業，又指香港市場太細，難以大展拳腳，故到內地及美國尋求更多機會。他把探索新經濟投資稱作「未雨綢繆」之舉。



而斥資255億當中餘下40%，約100多億元則投資地產或非地產行業。雖然近日股巿波動，但相信公司投資股票有一定實力，中短期波動對集團影響不大。



他又解釋稱，由於未必能經常投得地皮，當未能買地時，閒置資金會投資地產股，作中期過渡性投資，並非長遠發展。他說︰「美利道我又買唔到，啟德又買唔到，（向海航買啟德？）我又唔夠四叔有錢喎。」



被問及與會德豐於投地分工時，吳天海表示，除了貴重及罕有收租物業由九倉負責外，其他投地毋須特別分工，視乎系內公司資金情況而定。他又指，目前只有九龍倉置業（1997）特別專注於收租業務，強調九龍倉與會德豐不必有明確界線。他表示，若有項目合適會視乎具體情況，例如兩者售樓後是否有足夠資金回籠，或手頭上有否土地儲備等待發展，將會影響分工情況。吳天海又指，理論上九龍倉及會德豐有機會以「兄弟幫」形式合資投地，惟處理上會較複雜。



不排除「兄弟幫」投地



在派息比率方面，吳天海又稱，九龍倉置業自分拆時，已確定以收租物業核心盈利65%用作派息，九龍倉集團會保持派息中立原則，不會因分拆業務而調整派息比率，要視乎集團盈利情況，預期未來派息比率維持在30%或以上。



九倉自去年下半年起，再投資合共705億元，其中125億元於香港物業、325億元於中國物業，以及255億元於上市股票。該集團指，香港及中國物業仍是九倉在可見未來的骨幹。九倉昨收報31元，升0.65%。