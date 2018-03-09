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﻿恒大發盈喜　料盈利增逾三倍

2018-03-09 列印
　　內房銷售前三甲之一的中國恒大（3333）昨日發盈喜，預期2017年全年股東應佔盈利增長三至四倍，核心業務淨利潤料增長一倍左右。恒大2016年錄得股東應佔盈利50.91億元（人民幣，下同）。恒大昨日收市升3.8%，報23.1港元。

        恒大指出，去年盈利大幅增長，主要是期內集團提升產品品質、增加產品附加值。內地樓市在過去兩年銷情暢旺，2017年全年業績「標青」亦在預期之內。 如中國奧園（3883）率先發盈喜，料去年淨利潤按年增長至少75%。摩根士丹利發表報告，今年雅居樂（3383）、富力地產（2777）及世茂房地產（813）業績均可看好。
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