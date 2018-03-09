﻿佐丹奴賺五億「息誘」股東

主席兼行政總裁劉國權表示，該公司是次派「高息」予股東，主要由於不能讓公司現金太多。他解釋，因為「一錢多，銀行又會約團隊食飯推銷收購項目」。雖然期內有不少業主自願減租，但他認為減幅未夠，期望租金有雙位數跌幅。
期內銷售額按年上升5.19%至54.12億元。扣除銀行借貸後，期內現金及銀行結存淨額達11.67億元，劉國權表示，未來無意進行收購。他指出，看到很多公司收購項目三年後都「無善終」，故該公司日後有錢會續以高息及回購回饋股東。
有「時鐘酒店大王」之稱的余彭年，白手興家，生前立下遺囑，死後把逾一百億元遺產回饋社會，主要協助眼疾人士醫治，並支持貧苦學生升學，但其「裸捐」的安排，一度受家人質疑，其長孫入稟高院確認遺囑有效，昨天終在...
2018-03-09
深圳灣海域屬禁漁區域，近日內地媒體揭發，有多名婦人涉嫌在該處非法撈捕生蠔，以每公斤人民幣一百元向途人兜售。深圳灣公園回應指，如遇到非法捕撈問題，會及時制止，今後將加強巡查。 據報道，內地多名婦人近日在清晨約五時五十分，戴上強光燈及手持撬蠔工具與塑料桶，於深圳灣公園日出劇場海岸邊，圍着灘塗長滿生蠔的礁石翻動撬挖，天亮後，向途人兜售所捕生蠔，有內地記者向其中一位婦女詢問生蠔價格，對方表示每公斤一百元（即港幣約一百二十五點元）。另有騎電動車的中年婦女向途人兜售，並攤開一個裝滿生蠔肉的黑色塑料袋，稱售價為每半公斤三十元。 根據相關規定，深圳灣海域屬於禁漁區域。自一四年五月一日起，...
2018-03-09
印尼一個私營動物園內，有一隻大猩猩拾起遊人拋進園內的香煙，學人類抽煙，並懂得噴煙。 在網上流傳的短片中，除了大猩猩抽煙的姿勢，還可聽到遊人哈哈大笑的聲音。事件引起公憤，動物權益活躍份子指，他們感到憤怒，並稱今次事件反映公眾缺乏教育，而動物園也沒有盡監管遊人的責任，直斥遊人將香煙拋到園內的行為是違法。 事發的動物園，位於首都耶加達西南一百二十四公里外的萬隆動物園。從片段所見，該名男子把口中的香煙拋進隔着一條河的猩猩園內，園內一頭大猩猩把香煙拾起放進口中，還學人吐出煙。 圍觀的遊人當中包括小孩子，一些人看見那頭猩猩的怪模樣，忍不住發笑。
2018-03-09
據星島地產網報道，二手再錄用家市價承接個案，利嘉閣高級經理劉景駿表示，東涌映灣園9座中層E室，面積約546方呎，為兩房間隔，望山景，獲用家以638萬元承接，呎價約11685元，屬市價。據了解，原業主於...
2018-03-09
2008年的金融危機導致經濟大衰退，並造成美國數以百萬計的人失業。美國經濟需時多年才復甦過來，至今仍有很美國人感受到當年的餘波影響。然而，微軟創辦人蓋茲（Bill Gates）認為，類似2008年的金融危機重臨已經「為時不遠」，大家應做好準備。 外媒報道，蓋茲上周參與新聞討論區Reddit活動，當被問及在不久的將來美國會否再次發生像二○○八年的危機時，他直言「會，雖然很難確切說出何時發生，但這是必然的事」。他續說，「幸運的是大家已經完整地經歷過一次，而股神巴菲特已經在這方面談論很多，在這方面他懂得的遠比我多。」 不過，蓋茲在總結表示，雖然預測未來可能有巨大衝擊，但仍...
2018-03-09
羅馬上輪意甲力挫一哥拿玻里，陣中射手迪斯高更創下在歐洲三大聯賽皆累積五十球的驕人紀錄。今晚聯賽，這名波斯尼亞猛將勢率首都狼在地頭大勝拖連奴，為下周歐聯十六強次回合造勢，讓球主客和讓一球「主勝」必捧。 （無線myTV Super302台周六凌晨3:45直播） 上場意甲作客拿玻里，迪斯高個人梅開二度助首都狼勝4:2，終止各賽事二連敗頹勢。同時，這兩球亦是此子在意甲的第四十九和五十球，成為首位在歐洲五大聯賽其中的英超、德甲和意甲，都先後攻入五十球的射手。 迪斯高首位三聯賽各轟50球 及時回勇的羅馬近五輪意甲四勝一負，迪斯高為首的攻擊線合共入十二球火力強勁。聯賽主場對拖連奴...
2018-03-09
家品除了美觀之外，不少還帶有玩味，阿卓爸爸精選一些城中有趣家品，讓大家動動腦筋，估估它們的實際用途，其中最難猜的，可能是一個恐龍頭！ 文：阿卓爸爸 圖：黃頌偉 產品查詢：Homeless\2111...
2018-03-09
I.T主席兼行政總裁沈嘉偉，自99年娶咗女神邱淑貞（豆斗）後，婚後育有三個女，一屋女人嘅模範人夫兼父親非常幸福！日前一連兩日，廿四孝Daddy帶凍齡靚老婆及孻女小沈晨，同胞弟一家喺跑馬地家庭飯局。前一...
2018-03-09
近年不少豪門後人，以至名門家族，都為爭家產而對簿公堂，錙銖必較，導致親情泯滅，真實版的「溏心風暴」經常在法庭上演，令人搖頭歎息。在這股濁流下，「時鐘酒店大王」余彭年裸捐一百億遺產並獲子女接受的消息，儼如一道清泉，叫人擊節讚賞，讓有錢人反思，須及早為身後分產作妥善準備，避免親人為了銅臭，反目成仇。 余彭年生前立下遺囑，將逾百億港元遺產全數捐出作慈善用途，後人初期曾爭議遺囑的真偽，但其後願意放下爭拗，該遺囑昨在高院獲得認證，隨即生效。法官感歎，遺產官司多見兄弟反目，但今次所有後人都支持做善事的遺願，顯出人性中美好的一面。 余彭年白手興家，他為身後事早作打算，取諸社會，用諸社會，...
2018-03-09
年輕好手史卓豐將於周日賽事刑滿復出，停賽期間，他一直留在香港操馬，敬業樂業的精神可嘉。史卓豐昨晨收操時透露，自己停賽前手風正盛，故此即使要坐馬監，亦一直為復出做好準備，務求可以繼續爭取頭馬。至於今次七...
2018-03-09