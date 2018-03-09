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﻿佐丹奴賺五億「息誘」股東

2018-03-09 列印
　　佐丹奴（709）昨日派發去年度成績表，截至去年12月底止，全年賺五億元，按年增15.21%，每股盈利31.8仙，派末期息20港仙，較去年同期增逾三成；連同全年股息在內，派息比率高達111%，實行「息誘」股東。

　　主席兼行政總裁劉國權表示，該公司是次派「高息」予股東，主要由於不能讓公司現金太多。他解釋，因為「一錢多，銀行又會約團隊食飯推銷收購項目」。雖然期內有不少業主自願減租，但他認為減幅未夠，期望租金有雙位數跌幅。

        期內銷售額按年上升5.19%至54.12億元。扣除銀行借貸後，期內現金及銀行結存淨額達11.67億元，劉國權表示，未來無意進行收購。他指出，看到很多公司收購項目三年後都「無善終」，故該公司日後有錢會續以高息及回購回饋股東。
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